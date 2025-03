2025-03-10 00:10:07 - المصدر: جريدة المدى

صدر حديثا عن دار العالي كتاب "الوحدة في وجه الواحد بالمئة.. تحطيم الأوهام وزرع الحرية" تأليف فاندانا شيفا وكارتيكي شيفا، ترجمة رزان يوسف سلمان.. في الكتاب تنقل لنا المؤلفتان صراعا عالميا بين من يحتكرون السلطة والثروة وبين المجتمعات التي تسعى للحفاظ على توازن الأرض وكرامة الإنسان. الكتاب يسلط الضوء على الجشع الذي يدفع الشركات العملاقة […]

The post اقــــرأ: الوحدة appeared first on جريدة المدى.