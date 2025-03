300 مليون دولار.. طلاق محتمل بين جورج كلوني وزوجته اللبنانية

2025-03-10 00:10:07 - المصدر: جريدة المدى

يواجه الممثل الأميركي الشهير، جورج كلوني، معضلة الطلاق المحتمل، من زوجته ذات الأصول اللبنانية، أمل علم الدين، والذي قد يكلف ثروة عملاقة. وأشار تقرير من موفع "رادار أونلاين"، أن الفجوة تتسع بين كلوني وأمل، بسبب انشغال كل منهما في أعماله المنفصلة. وتأزم الموضوع بعد قرار كلوني بالبدء في تمثيل مسرحية جديدة له على مسرح برودواي […]

