 ستار كاووش لا أعرف كيف أصف الشعور الذي إنتابني وأنا أنظر الى شوارع مدينتي وأرصفتها المبتلة بالمطر الذي سقطَ هادئاً، فقد شعرتُ بلذةٍ غريبة تشبه لذة العطس أو الضحك أو حتى تقترب من طعم قبلة سريعة. فقد إلتمعتْ الشوارع مثل مرآة تعكس أشكال السيارات والبيوت والمارة، حتى تخيلتُ نفسي وسط مشهد سينمائي على غرار […]

