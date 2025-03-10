بجلسة طارئة.. مجلس الديوانية يصوت على رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة

2025-03-10 00:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صوّت مجلس الديوانية، مساءاليوم الأحد، على 14 رئيساً جديداً للوحدات الإدارية في المحافظة.

وجاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مجلسالمحافظة عقد جلسة طارئة برئاسة محمد شخير الغانمي، ونائبه سيف فيصل النائلي،وبحضور أغلبية أعضائه، وصوّت على اختيار 14 رئيساً جديداً للوحدات الإدارية.

وأوضح أنه تم اختيار عماد عيسى الشبلاوينائباً أول للمحافظ بديلاً عن علي جبر الفتلاوي بعد قبول إعفائه من قبل المجلسبناءً على طلبه.

كما تم التصويت على اختيار رؤساء الوحداتالإدارية في الأقضية والنواحي:

الدغارة - أكرم عبد الله جبر

البدير - علي حسين نعمة

نفر - جبار كاطع الجبوري

السدير - حسن الكرعاوي

الشامية - حسن عبد الهادي

المهناوية - حسين علي عبد

الصلاحية - إدريس كاظم بجاي

السنية - محمد كفاح علي

الشافعية - محسن عبيد الله

الشنافية - علاء جاسم عذاب

سومر - حيدر شخير فرهود

غماس - وضاح رجاء الزيادي

الحمزة - محمد قاسم محمد

عفك - كريم قاسم جبر النصراوي