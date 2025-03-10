بعد فقدانه لأيام.. نهاية "مأساوية" لصبي يعاني من التوحد جنوبي العراق

2025-03-10 00:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، مساء اليوم الأحد، بانتشال جثة صبييبلغ من العمر 13 عاماً، لقى حتفه غرقاً في نهر دجلة شمالي المحافظة أقصى جنوب العراق.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن موظفي مجاري شمال البصرة أبلغوا القواتالأمنية بوجود جثة طافية على ضفة نهر دجلة الذي يمر بناحية الثغر.

وأشار إلى أن الصبي من سكنة نفس المنطقة ويعاني من مرض التوحد، وقد خرجمن منزلهم قبل أيام ولم يعد حتى عثر اليوم على جثته.