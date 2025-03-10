محافظ النجف الأشرف: المطار يشهد زيادة بعدد الرحلات وهناك زيارات لوفود دولية

2025-03-10 00:55:01 - المصدر: واع

النجف الاشرف – واع - حيدر فرمانأكد محافظ النجف الأشرف يوسف كناوي، أن مطار النجف الأشرف الدولي يشهد زيادة في عدد الرحلات ، لافتا الى أن هناك زيارات لوفود دولية إلى المطار.وقال كناوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع )، إن "مطار النجف الأشرف يعد من المطارات المهمة داخل العراق، ويشهد تصاعدًا ملحوظًا في عدد الرحلات بفضل السياسة الجديدة للإدارة "، موضحا أن " هذا التطور يعود إلى نقل إدارة المطار إلى محافظة النجف الأشرف".وأشار إلى أن "النجف تستقبل العديد من الوفود الدولية، حيث زار المحافظة 53 وفدًا منذ توليه المنصب، وكان آخرها وفداً من السفارة الأمريكية " .وقال كناوي: “كل الوفود قبل مجيئها تنسق معنا عبر وزارة الخارجية، وآخرها وفد السفارة الأمريكية، حيث قاموا بجولة استطلاعية عبر المطار والطرق البرية، وكانت هذه أول زيارة لهم للنجف الأشرف، حيث التقوا بالجهات الحكومية وتأكدوا من حقيقة الأوضاع داخل المحافظة وقد أعلنا عن الزيارة عبر مواقعنا الرسمية على فيسبوك، ولم يكن هناك أي حديث جانبي أو مواضيع أخرى، فالزيارة كانت استطلاعية فقط وتمت بسلام”.وفيما يتعلق بما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد كناوي " أنه لا يرى أي تهويل إعلامي، مضيفًا: “هناك مواقع تنشر آراء مختلفة، وبعضها قد يكون له أغراض أخرى، لكن الأهم هو الواقع الفعلي، والزيارة تمت وانتهت بشكل طبيعي، كما أن السفارة الأمريكية أوضحت ذلك، والأمور طبيعية جدًا”.