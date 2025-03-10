2025-03-10 00:55:01 - المصدر: واع

النجف الاشرف – واع - حيدر فرمانكشف القائم بالأعمال في السفارة الصينية لدى بغداد، شيوي هايفنغ، عن تجاوز التبادل التجاري مع العراق حاجز الـ 55 مليار دولار سنويًا.وقال هايفنغ في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، خلال زيارته إلى محافظة النجف الأشرف ، إن "العلاقات بين البلدين تمر بمحطات مهمة، حيث حققت إنجازات بارزة منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية قبل 10 سنوات "، لافتا إلى أن "الثقة السياسية بين الجانبين تعززت من خلال تبادل الزيارات بين القادة ".وأكد" دعم بلاده لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه".وفي الجانب الاقتصادي، أشار إلى أن "التعاون الثنائي شهد نتائج مثمرة، إذ تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 55 مليار دولار خلال العام الماضي " ، مبينا أن "الشركات الصينية لعبت دورًا بارزًا في قطاع النفط، إلى جانب تنفيذ مشاريع بنية تحتية مهمة، مثل جسر ساحة النسور في بغداد، ومشروع الألف مدرسة نموذجية، حيث تم تسليم أكثر من 600 مدرسة إلى مديريات التربيات في المحافظات ".وشدد هايفنغ على " تنامي التقارب الثقافي بين الشعبين من خلال الزيارات المتبادلة و المتزايدة بين العراقيين والصينيين " ، مؤكدا أن "الشركات الصينية تواصل دعم العراق في زيادة إنتاج النفط الخام، وجمع واستخدام الغاز المصاحب، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد في مجال الغاز ".ولفت إلى أن "الاستثمارات الصينية في العراق تشهد نموًا متسارعًا، خصوصًا في مجالات النفط والبنية التحتية والصناعة ".