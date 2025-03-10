رئيس حكومة كردستان يبحث مع رئيس الوزراء العراقي السابق التحضيرات للانتخابات البرلمانية في العراق

2025-03-10 01:00:05 - المصدر: كونا

أربيل - 9 - 3 (كونا) -– بحث رئيس حكومة اقليم كردستان العراق مسرور بارزاني اليوم الاحد مع رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي التحضيرات إجراء الانتخابات النيابية في العراق التي من المحتمل اجراؤها اواخر العام الحالي.وذكرت حكومة اقليم كردستان العراق في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء جمع الجانبين للبحث في مجمل الأوضاع العامة في العراق والمنطقة إلى جانب بحث التحضيرات المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقبلة.وشهد اللقاء وفق البيان تأكيدا على ضرورة حل القضايا الخلافية بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بما يضمن الحقوق الدستورية والمستحقات المالية لمواطني الإقليم.وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية فانه من المزمع اجراء الانتخابات اواخر هذا العام الحالي فيما اجريت آخر انتخابات نيابية بالعراق في أكتوبر 2021.وكان الكاظمي الذي تولى رئاسة الحكومة العراقية 7 مايو 2020 حتى 13 أكتوبر 2022 قد عاد الى العراق قبل ايام وعقد خلال الايام الماضية العديد من اللقاءات مع شخصيات سياسية عراقية لبحث مستقبل العملية السياسية في البلاد. (النهاية) ص ب ر / م ع ح ع