الدفاع الجوي يخسر امام الرياضي اللبناني في سلة وصل

2025-03-10 01:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعخسر فريق الدفاع الجوي لكرة السلة ، مساء امس الاحد امام الرياضي اللبناني ضمن منافسات بطولة غرب اسيا ( وصل ) .وانتهت نتيجة المباراة التي أقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت بنتيجة 93/102 لصالح فريق الرياضي اللبناني ليتصدر مجموعته باربع انتصارات .فيما كانت هذه الخسارة هي الرابعة لفريق الدفاع الجوي ، اذ سبق وان خسر امام الحكمة اللبناني وطبيعت الإيراني واتحاد عمان الأردني .