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الدفاع الجوي يخسر امام الرياضي اللبناني في سلة وصل

الدفاع الجوي يخسر امام الرياضي اللبناني في سلة وصل
الدفاع الجوي يخسر امام الرياضي اللبناني في سلة وصل
2025-03-10 01:05:02 - المصدر: واع
بغداد - واع 
خسر فريق الدفاع الجوي لكرة السلة ، مساء امس الاحد امام الرياضي اللبناني ضمن منافسات بطولة غرب اسيا ( وصل ) .
 وانتهت نتيجة المباراة التي أقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت بنتيجة 93/102 لصالح فريق الرياضي اللبناني ليتصدر مجموعته باربع انتصارات .
 فيما كانت هذه الخسارة هي الرابعة لفريق الدفاع الجوي ، اذ سبق وان خسر امام الحكمة اللبناني وطبيعت الإيراني واتحاد عمان الأردني .



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