(المدى) تكشف عن مراجعات "الحنانة".. كيف سيعود "الصدر" إلى الحكم؟!

2025-03-10 01:05:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن في سلسلة مراجعات طويلة داخل التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، يجري الحديث عن "خارطة عمل" في حال العودة إلى الحكم، في حين بدأت قيادات سياسية تتحدث لأول مرة عن "انفصال الشيعة" جغرافيًا في العراق. وتسود تكهنات في الأوساط السياسية بشأن إعلان عودة "الصدر"، المنعزل عن السياسة منذ أكثر من عامين، في موعد […]

