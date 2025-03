2025-03-10 01:05:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تبارك عبد المجيد يعيش العراق مفارقة صارخة بين ثرواته الهائلة وواقعٍ اقتصادي يزداد سوءاً، حيث ترتفع نسب الفقر والبطالة، لاسيما في المحافظات الجنوبية. تقلبات سعر الصرف، وغياب التخطيط، والفساد، عوامل عمّقت الأزمة، فيما تحاول الحكومة الحدّ من آثارها عبر برامج دعم اجتماعي واستثمارات محدودة. غير أن استمرار النهج القائم دون إصلاحات جذرية ينذر بمزيد […]

