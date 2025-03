2025-03-10 01:05:06 - المصدر: جريدة المدى

 ترجمة/ حامد أحمد كشفت منظمة UNHCR لشؤون اللاجئين والنازحين في العراق، في تقرير لها حول حركة النازحين في مخيمات محافظة دهوك ونينوى انه اعتبارا من كانون الثاني 2024 غادرت 13 ألف و352 عائلة بواقع 29 ألف و292 شخصا اغلبهم من النازحين الإيزيديين من 11 مخيما الى مناطق سكناهم في سنجار ودهوك والموصل. ودعت المنظمة […]

The post أكثر من 13 ألف عائلة إيزيدية غادرت المخيمات في العراق منذ 14 شهراً appeared first on جريدة المدى.