2025-03-10 01:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ومستشارالأمن القومي الأمريكي، مايكل والتز، يوم الأحد، التزامهما بتعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجيةبين العراق والولايات المتحدة، فيما أشار والتز إلى أن "إنهاء استثناء الكهرباءالمجهزة من إيران يرتبط بسياسة الضغط الأقصى، مما يؤكد أهمية التنسيق الثنائي لتفاديأي آثار سلبية محتملة على استقرار العراق".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السوداني من مستشار الأمن القومي الأمريكي،مايكل والتز، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي ورد لوكالة شفقنيوز.

وأوضح البيان، أن المناقشات ركزت على تعزيز التعاون الثنائي في المجالاتالاقتصادية والأمنية، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء التزام العراق بتوسيع العلاقات الاقتصاديةمع الولايات المتحدة، مشجعاً الشركات الأمريكية على الاستثمار في السوق العراقية المتنامية،كما استعرض الإصلاحات والمبادرات المهمة التي نفذتها حكومته لتهيئة بيئة أكثر استقراراًوشفافية وجاذبية للمستثمرين.

من جانبه، شجع مستشار الأمن القومي الأمريكي، رئيس مجلس الوزراء، على الاعتمادبشكل أكبر على الشركات الأمريكية، والعمل على حل المشاكل وتذليل المعوقات التي تواجهتلك الشركات العاملة في العراق، بضمنها إقليم كوردستان العراق لتشجيعها على العمل والاستثمارفي العراق.

كما شدد الجانبان على أهمية الجهود المشتركة لبناء عراق قوي قادر على الاعتمادعلى نفسه، وتضمنت المناقشات أيضاً معالجة المسائل ودور الشركات الأمريكية العاملة فيهذا المجال، وفي هذا السياق، جددت الولايات المتحدة - بحسب البيان - التزامها بدعم استقلال العراق فيمجال الطاقة، وأعربت عن استعدادها للتعاون في تسريع تحقيق هذا الهدف.

وفي ما يتعلق بالملف الأمني، أكد مستشار الأمن القومي والتز، التزام الولاياتالمتحدة الثابت بأمن واستقرار العراق في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، كما شددالطرفان على أهمية استمرار التعاون لضمان سيادة العراق واستقراره على المدى الطويل،لاسيما في ظل الأوضاع المضطربة التي تشهدها المنطقة.

وأضاف والتز أن إنهاء استثناء الكهرباء المجهزة من إيران يرتبط بسياسةالضغط الأقصى، مما يؤكد أهمية التنسيق الثنائي لتفادي أي آثار سلبية محتملة على استقرارالعراق.

وأكد الاتصال مجددًا على الشراكة الراسخة بين العراق والولايات المتحدة،حيث أعرب الجانبان عن رؤيتهما المشتركة لعراق آمن ومزدهر وذي سيادة، وفق ما جاء فيالبيان.

وانتهت يوم أمس السبت، (8 آذار/ مارس 2025)، مدة الاستثناء الذي أعطتهالولايات المتحدة للعراق من العقوبات المفروضة على إيران، وبالتالي فإن حكومة بغدادلن تتمكن من استيراد الغاز الإيراني اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في عموم البلاد.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، إنهاء الإعفاءات التي كانت تسمحللعراق بشراء الكهرباء من إيران، في إطار سياسة "الضغوط القصوى" التي تنتهجهاإدارة الرئيس دونالد ترامب ضد طهران.

وشددت واشنطن على رفضها تقديم أي إغاثة اقتصادية لإيران، مشيرة إلى أنالهدف هو إنهاء التهديد النووي الإيراني، والحد من برنامجها الصاروخي، ومنع دعمها للجماعاتالمسلحة.

ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة، على استيراد الكهرباء والغاز من إيران،وخاصة في ذروة فصل الصيف، ويعتمد بهذا على الإعفاءات الأمريكية المستمرة، والتي تصدرأكثر من مرة خلال كل عام.

وكان العراق، وقع في كانون الأول/ أكتوبر 2024، اتفاقا مع تركمانستان،لاستيراد الغاز بكميات تصل إلى 20 مليون متر مكعب من يوميا، عبر شبكة خطوط الأنابيبالإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل، لكن لم يبدأ العمل به الآن بسبب مشاكلفنية، كما أعلنت وزارة الكهرباء مؤخرا.

وفي تصريحات أدلى بها نواب لوكالة شفق نيوز، أكد نائب رئيس لجنة الكهرباءفي البرلمان العراقي، وليد السهلاني، أن انقطاع الغاز الإيراني، سيسبب خسارة 8 آلافميغاواط من منظومة الكهرباء في البلاد.

فيما كشف المتحدث باسم لجنة النفط والغاز النيابية، علي شداد، عن توجهالحكومة العراقية لاستيراد الغاز الخليجي بدلاً عن الإيراني بعد العقوبات الأمريكيةالأخيرة، معلناً عن مشروع يجري العمل على إنجازه بسرعة عالية في البصرة، أقصى جنوبيالبلاد.