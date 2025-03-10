الشرطة يقسو على كربلاء والجوية يهزم نوروز بدوري النجوم

2025-03-10 01:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعحقق الشرطة فوزا كبيرا على كربلاء بنتيجة (4-0) فيما تمكن القوة الجوية من الفوز على نوروز بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة (23) من دوري نجوم العراق.وسجل للشرطة كل من مهند علي في الدقيقة (15) وايوب مودن في الدقيقة (44) وريوان امين في الدقيقة (75 و79).وبهذا الفوز رفع الشرطة رصيده إلى 44 نقطة جمعها من 21 مباراة محتلًا المركز الثالث بينما تجمد رصيد كربلاء عند النقطة 16 في المركز 18.وفي المباراة الثانية، قاد العماني عصام الصبحي فريق القوة الجوية للفوز على نوروز بهدف نظيف سجله في الدقيقة 6 من المباراة.ورفع الجوية رصيده عند النقطة 41 في المركز الرابع بينما تجمد رصيد نوروز عند النقطة 30 في المركز 11.