العراق يتلقى بلاغا أمريكيا بإنهاء إعفائه من شراء الكهرباء الإيرانية

2025-03-10 02:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 9 - 3 (كونا) -- أفادت رئاسة الحكومة العراقية اليوم الأحد بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أبلغ هاتفيا من مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل والتز بأن الولايات المتحدة قررت إنهاء الاستثناء الممنوح للعراق بشراء الكهرباء من إيران في إطار سياسة واشنطن بممارسة "أقصى الضغوط" على طهران.وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان له ان والتز اكد للسوداني خلال اتصال هاتفي بينهما أهمية التنسيق الثنائي بين البلدين لتفادي أي آثار سلبية محتملة على استقرار العراق مؤكدا التزام الولايات المتحدة بدعم استقلال العراق في مجال الطاقة واستعدادها للتعاون في تسريع تحقيق هذا الهدف.وأشار البيان إلى أن والتز حث السوداني على الاعتماد بشكل أكبر على الشركات الأمريكية والعمل على حل المشاكل وتذليل المعوقات التي تواجه تلك الشركات في العراق ومنها العاملة في اقليم كردستان لتشجيعها على العمل والاستثمار.وفيما يتعلق بالملف الأمني نقل البيان عن المسؤول الأمريكي قوله إن واشنطن ملتزمة بأمن واستقرار العراق في مواجهة التحديات الاقليمية والدولية لافتا إلى أن الطرفين شددا على أهمية استمرار التعاون لضمان سيادة العراق واستقراره على المدى الطويل لاسيما في ظل الاوضاع المضطربة التي تشهدها المنطقة.بدوره أكد السوداني التزام العراق بتوسيع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة مشجعا الشركات الامريكية على الاستثمار في السوق العراقية المتنامية.وتنتهي بذلك الاعفاءات الأمريكية التي كانت تمنح للعراق لاستيراد الغاز الايراني الذي كان يشغل نحو ثلث محطات الطاقة الكهربائية في البلاد وهو الامر الذي تحاول بغداد جاهدة تفادي انعكاساته في المرحلة المقبلة عبر البحث عن مصادر بديلة لاستيراد الغاز. (النهاية) ع ح ه / ه س ص