دوري نجوم العراق.. القيثارة تمطر شباك كربلاء برباعية والصقور تجتاز نوروز بهدف نظيف

2025-03-10 03:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق الشرطة، على ضيفه فريق كربلاء بنتيجة 4 - 0 في ختام منافسات الجولة 23 بدوري نجوم العراق لكرة القدم، في مباراة جرت على ملعب الشعب الدولي عند الساعة 11:30 مساءً.

انتهى الشوط الاول بتقدم فريق الشرطة بهدفين دون مقابل لكربلاء جاء الهدف الاول عن طريق اللاعب مهند علي في الدقيقة 15 بينما جاء الهدف الثاني للشرطة عن طريق ايوب مودن في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني سجل الشرطة هدفه الثالث عن طريق ريوان امين في الدقيقة 75 وعاد ريوان امين ليسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع للشرطة في الدقيقة 79.

وبهذه النتيجة رفع فريق الشرطة رصيده للنقطة 44 بالمركز الثالث، وتجمد رصيد كربلاء عند النقطة 16 بالمركز 18

شهد اللقاء طرد اللاعب المحترف المغربي ايوب مودن لتعمده ضربه لاعب كربلاء ليكمل الشرطة ما تبقى من اللقاء بعشرة لاعبين.

وفي مباراة ثانية فاز فريق القوة الجوية على مضيفه فريق نوروز بهدف دون رد.

جرت المباراة في التوقيت ذاته على نوروز في السليمانية الذي شهد امتلاء مدرجاته بالكامل.

انتهى الشوط الاول بتقدم فريق القوة الجوية بهدف دون مقابل لنوروز.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل هدف الصقور عبر المحترف العماني عصام الصبحي.

وبهذه النتيجة رفع فريق القوة الجوية رصيده للنقطة 41 بالمركز الرابع ، وتجمد رصيد نوروز عند النقطة 30 بالمركز 11 .