هجوم الريال يعتلي قمة أوروبا برقم استثنائي

2025-03-10 08:50:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

حقق ريال مدريد، رقما استثنائيا خلال مواجهة رايو فاليكانو، ضمن منافسات الجولة 27 من الليجا.

وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، يتصدر ريال مدريد قائمة الأندية الأكثر تسجيلا للأهداف بعد المراوغات في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى هذا الموسم، برصيد 15 هدفا.

ويعد فينيسيوس جونيور الأكثر مساهمة في هذه الأهداف، حيث سجل 4 أهداف بعد مراوغات، يليه كيليان مبابي ورودريجو برصيد 3 أهداف لكل منهما.

وجاءت قائمة مسجلي هذه الأهداف على النحو التالي:

فينيسيوس جونيور - 4 أهداف

كيليان مبابي - 3 أهداف

رودريجو جويس - 3 أهداف

جود بيلينجهام - هدف واحد

براهيم دياز - هدف واحد

إندريك - هدف واحد

لوكا مودريتش - هدف واحد

أردا جولر - هدف واحد

ويواصل ريال مدريد إثبات قوته الهجومية هذا الموسم، مستفيدا من مهارات لاعبيه الفردية في اختراق دفاعات المنافسين.