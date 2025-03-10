لعنة غريبة تضرب جميع فرق البوندسليجا

2025-03-10 08:50:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

شهدت الجولة الـ25 من الدوري الألماني، رقما غريبا غير مسبوق في تاريخ البطولة.

فبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، لأول مرة في تاريخ الدوري الألماني، لم يتمكن أي فريق من تحقيق الفوز على أرضه، في جولتين متتاليتين.

وخلال الجولتين أقيمت 18 مباراة، بواقع 9 في كل جولة، ولم يحقق أي فريق الفوز على ملعبه في الجولتين، وهو رقم لم يحدث من قبل في تاريخ الكرة الألمانية.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 61 نقطة، بفارق 8 نقاط عن وصيفه باير ليفركوزن، حامل اللقب