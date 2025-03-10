الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
عاجل
X
الرئيسية
›
الحرة عراق
›
موسوعة الفيديوهات
› فيديو | مخاوف من التداعيات الأمنية في سوريا
فيديو | مخاوف من التداعيات الأمنية في سوريا
نسخ الرابط
2025-03-10 09:00:02 - المصدر: الحرة عراق
موضوعات ذات صلة
فيديو | واسط.. تظاهرة سلمية لشريحة الكسبة للمطالبة بحقوقهم
فيديو | مستشار رئيس الوزراء العراقي: إنهاء الإعفاء الأمريكي لشراء الطاقة الإيرانية يمثل تح...
فيديو | الوطن والناس مع مصطفى الربيعي| محافظة واسط - الحي
فيديو | الأنبار.. استنكار المزارعين لإجراءات مديرية الزراعة في الاستغناء عن الإنتاج الزراع...
فيديو | إيلون ماسك: نظام ستارلينك العمود الفقري للجيش الأوكراني
فيديو | تحطم طائرة صغيرة بموقف سيارات في بنسلفانيا
فيديو | وزارة الدفاع السورية تواجه تمرد فلول النظام المخلوع بمرحلتين أمنيتين للقضاء عليه
فيديو | مخاوف بغداد من الوضع السوري.. هل وقع المحظور؟