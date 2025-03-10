الاعمار: تشغيل 6 محطات وزن محورية في ديالى

2025-03-10 10:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، عن إدخال (6) محطات وزن محورية حيز الخدمة الفعلية في محافظة ديالى وذلك ضمن خطة الوزارة لإنشاء وتشغيل أكثر من (82) محطة وزن في عموم المحافظات.

وذكر المركز الإعلامي للوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "محطات بلدروز وأبي صيدا والمنصورية والعظيم وخانقين تعمل على مدار الساعة، فيما ستدخل محطة وزن حمرين الخدمة قريبًا بعد اكتمال أعمالها".

وأكدت، أن "محطات الوزن المحورية تسهم في الحفاظ على شبكة الطرق الوطنية وتقليل كلف الصيانة، إلى جانب تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية، والحد من الحوادث المرورية، فضلًا عن تعزيز الترابط بين المحافظات".



