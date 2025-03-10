توقف خط إنتاج سيارات Harrier و RAV4 بعد انفجار في إحدى مصانع "تويوتا"

2025-03-10 10:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت شركة تويوتا اليابانية، يوم الاثنين، إغلاق مصنع جديد بسببنقص المكونات، على خلفية عقب انفجار وقع في مصنع شركة Chuo Spring التابعة لها.

ووفقًا لوكالة كيودو، فقد تقرر تعليق العمل في أحد خطوط الإنتاج بمصنعدايهاتسو في كيوتو، مما يفاقم تداعيات الحادث الذي أثر على إمدادات قطع السيارات.

وكانت تويوتا قد أعلنت في وقت سابق عن إيقاف ثلاثة خطوط إنتاج في مصنعينبمحافظة آيتشي بدءاً من يوم الاثنين، نتيجة نقص المكونات الناجم عن الانفجار،وتشمل خطوط الإنتاج المتضررة طرازي Harrier و RAV4.

وقع الانفجار الخميس الماضي، داخل مصنع تشو سبرينغ، وأسفر عن مقتل شخصوإصابة اثنين آخرين بجروح.

وأفادت التقارير بأن الحادث نجم عن انفجار في أحد أجهزة تجميع الغبار داخلالمنشأة، التي تنتج النوابض ومكونات أخرى للسيارات.

يُذكر أن المصنع ذاته شهد انفجاراً مماثلاً عام 2023، مما اضطر تويوتاحينها إلى إغلاق 13 خط إنتاج في 8 مصانع، واستغرقت عملية استعادةالعمل نحو 10 أيام.