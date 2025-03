2025-03-10 10:15:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

برج الحمل (21 مارس – 19 أبريل) الصحة: تشعر بالدوخة أثناء الصيام، لذا احرص على تناول سحور غني بالعناصر الغذائية. العمل: تعاني من قلة النوم، ما ينعكس على أدائك المهني، حاول تنظيم وقتك بشكل أفضل. العاطفة: تخطط مع الشريك للسفر في عطلة العيد والاستمتاع بأجواء مميزة. برج الثور (20 أبريل...

The post ابراج اليوم الاثنين على الصعيد العاطفي و المهني و الصحي appeared first on شبكة اخبار الناصرية.