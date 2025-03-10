2025-03-10 10:18:04 - المصدر: ايشان

كشفت دراسة أجرتها مجموعة ?Which الاستهلاكية أن الطهي باستخدام المواقد الغازية يمكن أن يولد مستويات تلوث هواء أعلى من تلك الموجودة في شوارع لندن المزدحمة. وأثارت النتائج مخاوف بشأن الآثار الصحية المحتملة للطهي بالغاز، خاصة على الأطفال وأولئك الذين يعانون من أمراض تنفسية. وفي نوفمبر الماضي، قامت ?Which بتجهيز خمسة متطوعين – أربعة يستخدمون مواقد […]

ظهرت المقالة مطبخك أخطر من الشارع! دراسة تكشف مفاجأة عن المواقد الغازية أولاً على ايشان.



