2025-03-10 11:25:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد عاد هور الشويچة في محافظة واسط إلى الحياة مجددًا بعد سنوات من الجفاف الذي ضرب المنطقة، حيث غطت المياه مساحات شاسعة لم تصلها منذ أعوام، مما أعاد الأمل لسكان المنطقة الذين عانوا من تداعيات الجفاف القاسي. وشهد الهور خلال الفترة الأخيرة تدفقًا كبيرًا للمياه، ما أسهم في إحياء الأراضي الرطبة واستعادة التنوع البيئي الذي […]

The post بعد سنوات عجاف… هور الشويجة يعود إلى الحياة من جديد appeared first on جريدة المدى.