2025-03-10 11:25:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد تنشر وكالة (المدى)، جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقرر عقدها يوم غدٍ الثلاثاء ضمن الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الرابعة للدورة الانتخابية الخامسة للمناقشة والتصويت على عدد من القوانين والمقترحات.

