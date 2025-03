إيران تتعهد بتعزيز الشفافية النووية وترفض التفاوض تحت التهديد

2025-03-10 11:25:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الاثنين، أن بلاده تجري مشاورات نووية مع روسيا والصين وأوروبا لتعزيز الثقة ورفع العقوبات. وقال عراقجي في تغريدة على منصة "إكس"، إن "البرنامج النووي الإيراني كان وسيظل سلميًا بالكامل، وننفي أي احتمال لعسكرة البرنامج النووي الإيراني". واضاف أن "طهران لن تتفاوض تحت الضغط أو التهديد"، مشيرًا إلى […]

