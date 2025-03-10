2025-03-10 11:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، احباط عملية تهريب ستة أطنان من مادة النحاس مخبئة بطريقة احترافية داخل احدى السيارات في محافظة ديالى.

وذكر الجهاز في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "وبعد ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود عجلة تحمل مادة النحاس مخبأة تحت (الراديترات)، كانت في طريقها لتهريبها إلى إقليم كردستان عبر محافظة ديالى".

واضافت انه "وبعد مفاتحة الجهات القضائية المختصة تم استحصال الموافقات الأصولية، تم ضبط عجلة فلات (قاطرة ومقطورة)، حيث تبين أن العجلة لا تحمل كتاباً من وزارة الصناعة والمعادن، وكانت محمّلة بكمية تقدر بـ 6 أطنان من مادة النحاس تم إخفاؤها بطريقة احترافية يصعب كشفها".

وتابع الجهاز ان "المفارز الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على متهمين وإيداعهم التوقيف لحين استكمال التحقيقات، كما تم تحرير محضر ضبط بالعجلة والمواد المهربة، لحين استكمال التحقيقات اللازمة".