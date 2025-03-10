إحباط تهريب 6 أطنان من النحاس مخبئة بطريقة احترافية في ديالى

2025-03-10 11:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن جهاز الأمن الوطني في ديالى، اليوم الاثنين، عن إحباط عملية تهريب ستة أطنان من مادة النحاس كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل خزانات المياه في السيارة.

وذكر بيان للجهاز، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود عجلة تحمل مادة النحاس مخبأة تحت الراديترات، كانت في طريقها لتهريبها إلى إقليم كردستان عبر محافظة ديالى".

وتابع البيان: "بعد مفاتحة الجهات القضائية المختصة، تم استحصال الموافقات الأصولية، وضُبطت عجلة فلات (قاطرة ومقطورة)، حيث تبين أن العجلة لا تحمل كتاباً من وزارة الصناعة والمعادن، وكانت محمّلة بكمية تقدر بـ 6 أطنان من مادة النحاس تم إخفاؤها بطريقة احترافية يصعب كشفها".

وأضاف أن "المفارز الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين وإيداعهم التوقيف لحين استكمال التحقيقات"، مشيرا الى أنه "تم تحرير محضر ضبط بالعجلة والمواد المهربة، لحين استكمال التحقيقات اللازمة".