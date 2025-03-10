النزاهة: إعادة 20 مليار دينار إلى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية

2025-03-10 11:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن إعادة (20) مليار دينار إلى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جهود الفريق المُؤلَّف فيها لمُتابعة ملفَّات وديون الشركة العامَّة للخطوط الجويَّة العراقيَّة أسفرت عن إعادة مبلغٍ ماليٍّ قدرهُ (19,153,347,520) ديناراً من إحدى الشركات الأهليَّـة إلى الشركة العامَّة للخطوط الجويَّة العراقيَّة".

وتابعت أنَّ "الشركة خاطبت الهيئة بكتابٍ رسميٍّ لتسديد المبلغ الذي بذمَّتها لمصلحة الخطوط الجويَّة العراقيَّة"، مُؤكّدةً تسديدها المبلغ على دفعتين، بلغت الأولى (16,077,320,000) دينار، أمَّا الدفعة الثانية التي قامت الشركة بتسديدها فقد بلغت (3,076,027,520) ديناراً ".

يُشارُ إلى أنّ هيئة النزاهة الاتحاديَّة كانت قد أفصحت في الثامن عشر من الشهر الجاري عن المبالغ التي كشفت عنها ومنعت هدرها والتي أعادتها فعلاً إلى خزينة الدولة في العام الماضي، مُؤكّدةً أنها بلغت قرابة (950) مليار دينار عراقيّ، و(9) مليارات دولار أمريكيّ خلال العام 2024.