التربية: 23 ألف مرتبة وترقية علمية حصيلة الجهود الوزارية خلال العام الماضي

2025-03-10 11:55:02 - المصدر: واع

بغداد –واع

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عن انجاز 23 ألف مرتبة وترقية علمية خلال العام الماضي.

وذكر المكتب الإعلامي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع) أن "وزارة التربية أنجزت قسم الترقيات العلمية والمعاملات الخاصة بحملة الشهادات العليا وبواقع (19827) مرتبة علمية (3،149) ترقية أكاديمية خلال عام 2024 تحت إشراف وكيل الوزارة للشؤون العلمية، مهدي العوادي".

وأكد على أن "المعاملات أُنجزت على وفق الضوابط والتعليمات النافذة لرفد المؤسسة التربوية بالألقاب العلمية بغية الوصول الى ملاك تدريسي وبحثي متميز يستطيع أن يُحسن من جودة التعليم من خلال نتاجاته البحثية".