مشرف فريق الشرطة: الدوري يشهد تنافساً قوياً وجميع المباريات حاسمة
2025-03-10 11:55:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
أعرب مشرف فريق الشرطة، هاشم رضا، عن سعادته بالانتصار الكبير الذي حققه فريقه على كربلاء بأربعة أهداف من دون رد، في ختام الجولة الـ23 من دوري نجوم العراق، ليعزز موقعه في المنافسة بين الفرق المتقدمة.
وقال رضا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" المباراة لم تكن سهلة، خاصة أن جميع المواجهات في الدوري تشهد تنافساً قوياً".
وأضاف رضا ،" دخلنا المباراة بقوة، وكنا عازمين على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، نظراً لأهميتها في تقليص الفارق مع فرق المقدمة، خصوصاً أننا نملك مباراتين مؤجلتين يمكننا من خلالهما العودة إلى سباق اللقب."
وأوضح رضا أن " فريق كربلاء لم يكن لديه ما يخسره، في حين كان الشرطة بحاجة ماسة للنقاط الثلاث، مشيراً إلى أن الجهاز الفني شدد على ضرورة حسم المباراة مبكراً لتجنب أي تعقيدات، خصوصاً مع مواجهة قوية تنتظر الفريق أمام نفط ميسان في الجولة المقبلة".
وأشار إلى أن " المنافسة في الدوري العراقي هذا الموسم قوية للغاية، حيث أن الفوارق النقطية بين الفرق متقاربة، مما يجعل كل مواجهة حاسمة، مؤكداً أن الشرطة يسعى للحفاظ على مستواه، في ظل امتلاكه لاعبين متميزين قادرين على إدارة المباريات في أي وقت".
وفي ما يتعلق بغياب مدرب الفريق، محمد عبد العظيم، عن المباراة، أوضح رضا أن " المدرب يعاني من وعكة صحية منذ ثلاثة أيام، ما دفع إدارة النادي إلى إبلاغ الاتحاد بعدم قدرته على الحضور، مضيفاً أن الجهاز الفني المساعد قام بواجبه على أكمل وجه، ونجح في قيادة الفريق لتحقيق فوز مهم يعزز آماله في المنافسة على اللقب".
أعرب مشرف فريق الشرطة، هاشم رضا، عن سعادته بالانتصار الكبير الذي حققه فريقه على كربلاء بأربعة أهداف من دون رد، في ختام الجولة الـ23 من دوري نجوم العراق، ليعزز موقعه في المنافسة بين الفرق المتقدمة.
وقال رضا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" المباراة لم تكن سهلة، خاصة أن جميع المواجهات في الدوري تشهد تنافساً قوياً".
وأضاف رضا ،" دخلنا المباراة بقوة، وكنا عازمين على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، نظراً لأهميتها في تقليص الفارق مع فرق المقدمة، خصوصاً أننا نملك مباراتين مؤجلتين يمكننا من خلالهما العودة إلى سباق اللقب."
وأوضح رضا أن " فريق كربلاء لم يكن لديه ما يخسره، في حين كان الشرطة بحاجة ماسة للنقاط الثلاث، مشيراً إلى أن الجهاز الفني شدد على ضرورة حسم المباراة مبكراً لتجنب أي تعقيدات، خصوصاً مع مواجهة قوية تنتظر الفريق أمام نفط ميسان في الجولة المقبلة".
وأشار إلى أن " المنافسة في الدوري العراقي هذا الموسم قوية للغاية، حيث أن الفوارق النقطية بين الفرق متقاربة، مما يجعل كل مواجهة حاسمة، مؤكداً أن الشرطة يسعى للحفاظ على مستواه، في ظل امتلاكه لاعبين متميزين قادرين على إدارة المباريات في أي وقت".
وفي ما يتعلق بغياب مدرب الفريق، محمد عبد العظيم، عن المباراة، أوضح رضا أن " المدرب يعاني من وعكة صحية منذ ثلاثة أيام، ما دفع إدارة النادي إلى إبلاغ الاتحاد بعدم قدرته على الحضور، مضيفاً أن الجهاز الفني المساعد قام بواجبه على أكمل وجه، ونجح في قيادة الفريق لتحقيق فوز مهم يعزز آماله في المنافسة على اللقب".