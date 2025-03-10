بعد "الأمطار الغزيرة".. بحيرة حديثة وسدة الرمادي تعودان للحياة

2025-03-10 11:55:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت محافظة الأنبار، غربي العراق، ارتفاعاً ملحوظاً في مناسيبالمياه في كل من بحيرة حديثة وسدة الرمادي، نتيجة لهطول كميات كبيرة من الأمطارخلال الأيام الماضية.

وكشفت مديرية الموارد المائية في محافظة الأنبار، في بيان ورد لوكالة شفقنيوز، عن "ارتفاع مناسيب المياه في بحيرة حديثة وسدة الرمادي نتيجة الأمطارالأخيرة".

وأضاف البيان، أن "كميات كبيرة من المياه توجهت إلى ناظم الورار، ومنثم إلى بحيرة الحبانية للاستفادة منها في الموسم الصيفي المقبل، كما تم الكشف علىحالة سدود حصاد المياه في جزيرة الرمادي".

من جانبه، أكد الخبير البيئي أحمد الدليمي، لوكالة شفق نيوز، "أهميةاستثمار مياه الأمطار والسيول التي تشهدها محافظة الأنبار والمناطق الغربية بشكلعام"، مشيراً إلى أن "توجيه هذه المياه بشكل صحيح يسهم في تعزيز الخزينالمائي الاستراتيجي ودعم الموارد المائية خلال فترات الجفاف".

وأشار الدليمي، إلى أن "الأمطار الأخيرة التي أدت إلى ارتفاع مناسيبالمياه في بحيرة حديثة وسدة الرمادي تُعد فرصة ثمينة يجب استغلالها بالشكلالأمثل"، داعياً الجهات المعنية إلى "تبني خطط مستدامة لإدارة المواردالمائية تضمن تخزين الفائض من المياه في بحيرات وسدود حصاد المياه".

كما أوضح أن "توجيه كميات كبيرة من مياه الأمطار إلى بحيرة الحبانيةخطوة إيجابية، لكنها بحاجة إلى تعزيز من خلال مشاريع زراعية تستفيد من هذه المياهلدعم القطاع الزراعي في المحافظة"، لافتاً إلى "ضرورة إنشاء أحواض وسدودإضافية في المناطق الأكثر عرضة للسيول لتجنب الهدر وضمان الاستفادة منها على مدارالعام".

وتابع الدليمي، حديثه قائلاً إن "غياب البنية التحتية المتطورة في بعضالمناطق يعيق استثمار هذه المياه بشكل فعال"، مطالباً بـ "تطوير شبكاتنقل المياه وإنشاء سدود حصاد جديدة".

واختتم الخبير البيئي، حديثه بالتأكيد على "ضرورة تكامل جهود الجهاتالحكومية والمحلية مع خبراء البيئة والقطاع الخاص لوضع رؤية واضحة لإدارةالمياه"، مبيناً أن "استثمار مياه الأمطار والسيول بشكل مدروس يسهم فيتحقيق الأمن المائي ويقلل من تأثير التغيرات المناخية على الموارد الطبيعية فيالمحافظة".

يُذكر أن المناطق الغربية من الأنبار، وخصوصاً وادي حوران، شهدت هطول أمطارغزيرة على مدى عدة أيام متتالية، ما أسفر عن زيادة منسوب نهر الفرات وارتفاعمستويات المياه في مقدم سدة الرمادي.