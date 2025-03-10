بعد دخوله حيز التنفيذ.. رايتس ووتش: تعديل قانون الأحوال ينتهك حقوق نسوة العراق

2025-03-10 11:55:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، يوم الاثنين، أن تعديل قانونالأحوال الشخصية العراقي، الذي دخل حيز التنفيذ في 17 فبراير/شباط 2025، يمثلانتهاكاً لحقوق النساء والفتيات، رغم التعديلات التي خفّفت بعض الأضرار.

وذكر تقرير لـ"هيومن رايتس ووتش"، اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، الذي أقر بعد أشهر من المشاحناتالقانونية والسياسية، ينتهك حقوق النساء والفتيات في المساواة أمام القانون،ويعرضهن لخطر انتهاكات أخرى".

وأضاف التقرير، أن "الضغط والمناصرة المستمران من قِبل جماعات حقوقالمرأة خفّفا جزئيا من ضرر التعديل من خلال الإبقاء على أحكام تتعلق بالسن الأدنىللزواج، وحضانة الأطفال وتعدد الزوجات، لكن القانون المُعدَّل يضم أحكاما أخرىتُهدد حقوق النساء والفتيات".

ونقل التقرير، عن سارة صنبر، باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش، قولها:"من المحبط جدا أن نرى قادة العراق يدفعون البلاد إلى الوراء بدلا من التقدمفي مجال حقوق المرأة والفتيات، رغم أن النص النهائي يتضمن تعديلات مهمة، وخاصة بمايتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج، لا تفيد هذه التغييرات بأكثر من تحويل القانون منفظيع إلى سيء جداً".

كما أوضحت المنظمة، أن "التحسينات في النسخة النهائية من القانونالمُعدَّل هي شهادة على قوة التنظيم والمناصرة من قِبل النساء العراقيات، لكنالقانون لا يزال ينتهك حقوق النساء والفتيات".

وأشارت سارة صنبر، بحسب التقرير، إلى أن "التأثيرات الممتدة لتمريرهذا القانون ستكون واسعة النطاق، ومن المرجح أن تغيّر نسيج المجتمع العراقي علىحساب استقلالية النساء والفتيات العراقيات وقدرتهن على اتخاذ قراراتهن بأنفسهن".

وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي في 21 كانون الثاني/يناير الماضي، تمرير"قوانين جدلية" تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوالالشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.

إلا أن العشرات من النواب اعترضوا على إقرار القوانين الثلاثة بسلة واحدةوقاطعوا الجلسة، ومن ثم قدموا طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بشرعية التصويتعلى القوانين والتي أصدرت بدورها أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين.

وعلى إثر ذلك أصدر مجلس القضاء الأعلى فتوى للمحاكم العراقية بالمضي فيتنفيذ القوانين التي يشرعها مجلس النواب.

وعادت المحكمة الاتحادية بعدها بأيام، وقررت إلغاء الأمر الولائي الذيأصدرته مسبقاً بشأن إيقاف العمل بالقوانين "الجدلية" الثلاثة.