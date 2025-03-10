2025-03-10 12:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الاثنين، عن استعداداتها لفصلالصيف وخططها لتعويض نقص الغاز الإيراني بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،بإلغاء الاستثناء الممنوح للعراق لاستيراد الغاز من إيران.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد العبادي، في تصريح لوكالة شفقنيوز، إن "فقدان الغاز المستورد من إيران سيؤثر بشكل كبير على منظومةالكهرباء في العراق، حيث يعني ذلك خسارة أكثر من 8000 ميغاواط، لكن الحكومة ووزارةالكهرباء وضعتا خطة شاملة لضمان عدم حدوث أزمة تجهيز خلال الصيف المقبل".

وأوضح العبادي، أن "الخطة تتضمن فك الاختناقات، واستحداث مغذياتجديدة، ونصب محطات متنوعة، فضلاً عن تحويل اعتماد الدوائر الحكومية إلى منظوماتالطاقة الشمسية، حيث تشمل المرحلة الأولى تجهيز أكثر من 540 مبنى حكومياً، سيتمإنجاز ثلثها قبل الصيف".

وأشار إلى أن "وزارة النفط ستستورد نحو 600 مليون قدم مكعب قياسي(مقمق) من الغاز المسال عبر إنشاء منصات عائمة في الموانئ العراقية، والتي ستنجزقبل الصيف المقبل، مما سيوفر حوالي 4000 ميغاواط من الكهرباء"، لافتاً إلى"استمرار العمل بالاتفاقية الموقعة مع تركمانستان لاستيراد الغاز كبديل عنالغاز الإيراني".

وبشأن الربط الكهربائي مع الدول الخليجية، أوضح العبادي، أن "مشروعالربط الخليجي سينجز بطاقة تصل إلى 500 ميغاواط قبل حزيران المقبل، إلى جانب تعزيزالربط الكهربائي مع الأردن وتركيا لزيادة القدرة التوليدية".

وتابع العبادي، حديثه قائلاً إن "الحكومة ووزارة الكهرباء تبذلانجهوداً كبيرة لضمان استقرار منظومة الطاقة، من بينها دعم مبادرة البنك المركزيالعراقي التي توفر قروضاً للمواطنين لتركيب منظومات الطاقة الشمسية في المنازل،مما يسهم في تقليل الضغط على الشبكة الوطنية".

ويعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، ويواجهتحديات في توفير بدائل كافية لضمان استقرار إمدادات الطاقة، خصوصاً خلال فتراتالذروة الصيفية.

وفي بيان صدر مساء يوم أمس، بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياعالسوداني، ومستشار الأمن القومي الأمريكي، مايكل والتز، ملف تعزيز وتعميق الشراكةالاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، فيما أشار والتز إلى أن "إنهاءاستثناء الكهرباء المجهزة من إيران يرتبط بسياسة الضغط الأقصى، مما يؤكد أهميةالتنسيق الثنائي لتفادي أي آثار سلبية محتملة على استقرار العراق".

يذكر أن نائب رئيس لجنة الكهرباء في البرلمان العراقي، وليد السهلاني قاللوكالة شفق نيوز، يوم أمس الأحد، أن انقطاع الغاز الإيراني، سيسبب خسارة 8 آلاف ميغاواطمن منظومة الكهرباء في البلاد.

وانتهت يوم السبت الماضي، (8 آذار/ مارس 2025)، مدة الاستثناء الذي أعطتهالولايات المتحدة للعراق من العقوبات المفروضة على إيران، وبالتالي فإن حكومةبغداد لن تتمكن من استيراد الغاز الإيراني اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في عمومالبلاد.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم أمس الأحد، إنهاء الإعفاءات التي كانتتسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران، في إطار سياسة "الضغوط القصوى"التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد طهران.

كما شددت واشنطن على رفضها تقديم أي إغاثة اقتصادية لإيران، مشيرة إلى أنالهدف هو إنهاء التهديد النووي الإيراني، والحد من برنامجها الصاروخي، ومنع دعمهاللجماعات المسلحة.