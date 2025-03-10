يحمي المبلغين عن الفساد.. إطلاق "الخط الساخن" للنزاهة في كوردستان

2025-03-10 12:41:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة العدل في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، إطلاق خطساخن يحمل الرقم 1015 لتلقي المعلومات من أي مصدر مطلع حول قضايا الفساد.

وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد في حكومة إقليم كوردستان، أحمد أنور، في بيانورد لوكالة شفق نيوز، إن "الخط الساخن تم إطلاقه بمساعدة مجلس الإعلامالعراقي، وبالتنسيق مع هيئة النزاهة العراقية"، مشيراً إلى أنه "يمثلآلية جديدة لتلقي البلاغات والمعلومات المتعلقة بالفساد من مختلف الجهات".

وأضاف أنور، أن "قانون النزاهة الكوردستاني يكفل حماية مصادرالمعلومات، حيث سيتم الحفاظ على سرية هوية أي شخص يبلغ عن الفساد، وذلك بناءً علىطلبه"، موضحاً أن "هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيزالمساءلة والمحاسبة".

وتابع أنور، قائلاً "بعد جمع المعلومات، سيتم تصنيفها وتوزيعها وفقاًللحدود الجغرافية، ليتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات أوالأفراد المتورطين في الفساد".