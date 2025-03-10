"مسدس كلوك ما بي أمان".. بلدية البصرة توضح حيثيات التسريب الصوتي

2025-03-10 12:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أوضحت مديرية بلدية البصرة، يوم الاثنين، تفاصيل مقطع صوتي انتشر مؤخراً لمدير البلدية يتحدث فيه مع مسؤولي الشعب والقواطع في المديرية ويحذرهم من عواقب إدارية وخيمة.

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع صوتي مسرب لمدير بلدية البصرة يتحدث خلاله مع مسؤولي الشعب والقواطع في المديرية ويحذرهم من استمرار غياب الموظفين ويصف نفسه في التحذير بعبارة "مسدس كلوك ما بي أمان".

في هذا الصدد، ذكر إعلام المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هنالك ظاهرة في بلدية البصرة إذ يقوم بعض مسؤولي القواطع والشعب باستغلال مناصبهم وسلطتهم الإدارية ويقومون بـ أخذ مبلغ 100 ألف دينار من (العامل) أو (السائق) المنسوب إلى المديرية مقابل تفريغ لمدة شهر كامل".

وتابع البيان، ان "العهود السابقة وبعد قرار مجلس الوزراء بزيادة مبلغ ساعات العمل وأصبحت 360 ألف دينار بعد ما كانت 180 ألفاً وصولاً إلى 60 ألف دينار شهرياً، وتم القضاء على هذه الحالة ومساواة الجميع بجهود مدير البلدية".

وأضاف البيان، أن "ما ذكر في مواقع التواصل الاجتماعي عن امتلاك مدير بلدية البصرة 8 كابسات أهلية تعمل له، كذب وافتراء ومن سرب هذه البصمة الصوتية هو أحد مديري الشعب والقواطع الذين وجه لهم الإنذار الأخير".