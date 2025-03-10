بحوزتهم مواد مخدرة.. القبض على 5 مطلوبين في بابل

2025-03-10 12:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بابل

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأثنين (10 آذار 2025)، إلقاء القبض على 5 مطلوبين بحوزتهم مواد مخدرة في محافظة بابل.

وذكر بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "قوة من الفوج الثالث اللواء الثاني، التابع لقيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، تمكنت من القبض على 5 مطلوبين وفق احكام المادة 28 مخدرات، وبحوزتهم مواد مخدرة، مع أدوات التعاطي في المحافظة".

وأضاف البيان، أن "عمليات القبض نفذت بحق المطلوبين وفق احكام المادة 28 مخدرات".

واختتم البيان، أن "العملية نفذت بالاشتراك مع مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالمحافظة، وبالتنسيق مع قسم استخبارات الرد السريع"، موضحا أنه "جرى تسليم المطلوبين مع المضبوطات اصوليا الى جهة الطلب".