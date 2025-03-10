الأمن العراقي يحبط تهريب 6 أطنان من النحاس ويعتقل 8 متاجرين بالمخدرات

2025-03-10 12:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الامنية العراقية، اليوم الاثنين، إحباط عملية تهريب 6 أطنان من مادة النحاس بمحافظة ديالى، والقبض على 8 متهمين بالمخدرات في 4 منافذ على الحدود الإيرانية.

وذكر جهاز الأمن الوطني العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "معلومات استخبارية وردت تفيد بوجود عجلة تحمل مادة النحاس مخبأة تحت الراديترات، كانت في طريقها لتهريبها إلى إقليم كوردستان عبر محافظة ديالى"، موضحا أنه "بعد مفاتحة الجهات القضائية المختصة تم استحصال الموافقات الأصولية، وضبط عجلة فلات (قاطرة ومقطورة)".

وأضاف أن "العجلة لا تحمل كتاباً من وزارة الصناعة والمعادن، وكانت محمّلة بكمية تقدر بـ 6 أطنان من مادة النحاس تم إخفاؤها بطريقة احترافية يصعب كشفها"، مبينا ان "المفارز الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على متهمين وإيداعهم التوقيف لحين استكمال التحقيقات، كما تم تحرير محضر ضبط بالعجلة والمواد المهربة، لحين استكمال التحقيقات اللازمة".

وعلى صعيد ذي صلة، ألقت قوات حرس الحدود العراقية القبض على 8 متهمين بالمتاجرة في المخدرات في 4 منافذ حدودية تربط مع إيران .

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أن "جهود قيادة قوات الحدود منعت إدخال المواد المخدرة، وبعمليات منفصلة تمكنت مراكز شرطة كمرك الشيب في ميسان والشلامجة في البصرة و زرباطية في واسط والمنذرية في ديالى ومندلي التابعة لمديرية شرطة الكمارك في قوات الحدود من ضبط (8) مسافرين متهمين بالمخدرات".

و تابع البيان، أن "المتهمين بينهم (4) أجانب بحوزتهم مواد مخدرة نوع (حشيشة، ميتادون، كريستال)، حيث تم إحالتهم جميعاً والمضبوطات الى القضاء، لينالوا جزاءهم العادل".