مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي الأحد المقبل

2025-03-10 13:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل، الموافق (16 آذار 2025)، وذلك إحياءً لذكرى الجرائم التي ارتكبها النظام البعثي الصدامي بحق أبناء الشعب العراقي.

وذكرت الأمانة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "هذه الذكرى تشمل مجازر حلبجة، والأنفال، والمقابر الجماعية، والانتفاضة الشعبانية، واغتيال العلماء، واستهداف الأحزاب".

وأضاف البيان، أن "القرار يأتي استنادًا إلى أحكام المادة (1/ أولًا/ ل) من قانون العطلات الرسمية رقم (12) لسنة 2024".







