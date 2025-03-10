الكهرباء: ايقاف الغاز الايراني سيؤدي الى فقدان 8 الاف ميغاواط

2025-03-10 13:00:14 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الاثنين، عن استعداداتها لفصل الصيف وخططها لتعويض نقص الغاز الإيراني بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإلغاء الاستثناء الممنوح للعراق لاستيراد الغاز من إيران. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد العبادي، إن فقدان الغاز المستورد من إيران سيؤثر بشكل كبير على منظومة الكهرباء في العراق، حيث يعني ذلك خسارة أكثر من 8000 ميغاواط، لكن الحكومة ووزارة الكهرباء وضعتا خطة شاملة لضمان عدم حدوث أزمة تجهيز خلال الصيف المقبل. وأوضح العبادي، أن الخطة تتضمن فك الاختناقات، واستحداث مغذيات جديدة، ونصب محطات متنوعة، فضلاً عن تحويل اعتماد الدوائر الحكومية إلى منظومات الطاقة الشمسية، حيث تشمل المرحلة الأولى تجهيز أكثر من 540 مبنى حكومياً، سيتم إنجاز ثلثها قبل الصيف ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام