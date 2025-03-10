النزاهة: إعادة 20 مليار دينار إلى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية

2025-03-10 13:00:14 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن إعادة 20 مليار دينار إلى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية. وقالت الهيئة في بيان، إن جهود الفريق المُؤلَّف فيها لمُتابعة ملفَّات وديون الشركة العامَّة للخطوط الجويَّة العراقيَّة أسفرت عن إعادة مبلغٍ ماليٍّ قدرهُ 19,153,347,520 ديناراً من إحدى الشركات الأهليَّـة إلى الشركة العامَّة للخطوط الجويَّة العراقيَّة. وتابعت أنَّ الشركة خاطبت الهيئة بكتابٍ رسميٍّ لتسديد المبلغ الذي بذمَّتها لمصلحة الخطوط الجويَّة العراقيَّة، مُؤكّدةً تسديدها المبلغ على دفعتين، بلغت الأولى 16,077,320,000 دينار، أمَّا الدفعة الثانية التي قامت الشركة بتسديدها فقد بلغت 3,076,027,520 ديناراً . يُشارُ إلى أنّ هيئة النزاهة الاتحاديَّة كانت قد أفصحت في الثامن عشر من الشهر الجاري عن المبالغ التي كشفت عنها ومنعت هدرها والتي أعادتها فعلاً إلى خزينة الدولة في العام الماضي، مُؤكّدةً أنها بلغت قرابة 950 مليار دينار عراقيّ، و9 مليارات دولار أمريكيّ خلال العام 2024. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام