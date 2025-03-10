محافظ بغداد يعلن قرب اطلاق درجات وظيفية

2025-03-10 13:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - حسن الفوازأكد محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، اليوم الاثنين، أنه سيتم الإعلان عن درجات وظيفية في الموقع الإلكتروني للمحافظة خلال الأسبوعين القادمين.وقال العلوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الدرجات الوظيفية والبالغ عددها 37 ألفاً ليست للأمن الغذائي وهي محددة الى محافظة بغداد"، مشيرا الى أنه "تمت الموافقة على 22 ألف درجة الى الرصافة تقريبا، وبقي لدينا ما يقارب 15 ألف درجة حدث بها استثناء لأكثر من 1500 درجة لعقود تنمية الأقاليم والتربويين وتم تعيينهم وتوزيعهم".وبين أن "الدرجات الأخرى سنعلن عنها في الموقع الإلكتروني للمحافظة خلال الأسبوعين القادمين".