2025-03-10 13:27:05 - المصدر: ايشان

وصفت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، اتهامها بالوقوف خلف “الهجمات التي طالت الأقليات في الساحل السوري”، بالسخيف، منددة بما حصل هناك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، اليوم الاثنين إن اتهام بلاده في قضايا سوريا ادعاء سخيف ومرفوض. كما أضاف “يجب وقف مجازر الأبرياء في سوريا بأسرع وقت”، وفق تعبيره. […]

ظهرت المقالة إيران ترد على اتهامها بأحداث سوريا الأخيرة: ادعاء سخيف ومرفوض أولاً على ايشان.



