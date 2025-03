العراق يعطل الدوام الأحد المقبل

2025-03-10 13:30:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل. وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته (المدى): إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي، يوم الأحد، الموافق 16 آذار 2025، تزامنًا مع ذكرى الجرائم التي ارتكبها النظام البعثي الصدامي بحق أبناء الشعب العراقي، والتي شملت مجازر (حلبجة والأنفال والمقابر الجماعية […]

