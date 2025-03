إعادة 20 مليار دينار إلى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية

2025-03-10 13:30:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الإثنين، إعادة قرابة عشرين مليار دينارٍ لمصلحة الشركة العامَّة للخطوط الجويَّة العراقيَّة من إحدى الشركات الأهليَّـة. وأفادت الهيئة في بيان تلقته (المدى) بأنَّ "جهود الفريق المُؤلَّف فيها؛ لمُتابعة ملفَّات وديون الشركة العامَّة للخطوط الجويَّة العراقيَّة أسفرت عن إعادة ملبغٍ ماليٍّ قدرُهُ (19,153,347,520) تسعة عشر مليار دينارٍ من إحدى الشركات […]

