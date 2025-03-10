لإنصاف المزارعين الكورد.. تشكيل مجلس جديد لمتابعة تنفيذ قانون الأراضي

2025-03-10 14:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شكلت الهيئة الخاصة بالمناطق الكوردستانية، يوم الاثنين، مجلسمزارعي كوردستان، في خطوة تهدف إلى التنسيق والتوعية بشأن آخر المستجدات فيالمناطق الواقعة خارج إدارة الإقليم.

وقال فهمي بورهان، رئيس الهيئة، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفقنيوز، "لقد تم إقرار قانون استعادة الأراضي المصادرة من قبل البرلمانالعراقي، ويجري العمل على إعداد التوجيهات اللازمة لتنفيذه، وبمجرد تفعيل هذاالقانون، يجب حل جميع المشاكل المتعلقة بتلك الأراضي، لأن العقلية التي تسببتبمشاكل للمزارعين الكورد اليوم، هي ذاتها التي عرقلت تنفيذ المادة 140 من الدستورالعراقي".

وأضاف بورهان، "من أجل تعزيز التنسيق مع الهيئة الخاصة بالمناطقالكوردستانية وتسريع الاستجابة لمشاكل المزارعين، سيتم تشكيل مجلس مزارعي كوردستانليكون حلقة وصل بين المزارعين في تلك المناطق والهيئة والحكومة العراقية".

واجتمع اليوم عدد من المزارعين الكورد، كممثلين عن المناطق الكوردستانية،مع رئيس الهيئة الخاصة بالمناطق الكوردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم، لبحثهذا الملف.

وصوت مجلس النواب العراقي في 21 كانون الثاني/يناير الماضي، على ثلاثةقوانين "جدلية" بينها قانون إعادة العقارات لأصحابها.