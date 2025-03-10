2025-03-10 14:00:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في محافظة ديالى،يوم الإثنين، بمصرع شاب بصعقة كهربائية أثناء غسيله لسيارة غربي المحافظة.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "شابابعمر 20 عاماً تعرض ليلة أمس إلى صعقة كهربائية بمضخة ماء منزلية (فارة) أثناءغسيله لسيارة داخل منزله في أطراف قضاء الخالص"، مبينا أن "الشاب نقلللمستشفى وعاد للحياة بعد اتخاذ إجراءات طبية وإنعاش قلبه بجهاز الصعقات".

وأضاف أن "الشاب فارق الحياة صباحاليوم، متأثراً بصعقته الكهربائية ولم تنجح محاولات إسعافه من جديد داخل المستشفى".