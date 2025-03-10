2025-03-10 14:00:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حلّ العراق في مراكز متأخرة عربياً وعالمياً ضمن تقرير تحليلي موسّع صدر حديثاً عن "اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا" (إسكوا) التابعة للأمم المتحدة، تحت عنوان "الأحجام الحقيقية لاقتصادات الدول العربية بين عاميّ 2017 و 2023.

ووفقاً للتقرير، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد جاء العراق في المرتبة 12 عربياً من أصل 20 دولة عربية، والمرتبة 118 عالمياً من بين 173 دولة من حيث مستوى الرفاه المادي للمواطن، حيث بلغ متوسط الإنفاق الفعلي للفرد خلال الفترة المذكورة نحو 6,461 دولاراً سنوياً.

أما بالنسبة لمستوى دخل الفرد، فقد احتل العراق المرتبة التاسعة عربياً والمرتبة 106 عالمياً، بمتوسط دخل فردي سنوي بلغ 12,421 دولاراً.

وفيما يتعلق بالإنفاق الحكومي على الفرد، جاء العراق في المرتبة التاسعة عربياً والمرتبة 102 عالمياً، وفقاً لما أورده التقرير.

وأشار التقرير إلى أن الاتصالات تُعد الفئة الأكثر تكلفة في العراق، في حين كان التعليم الأقل تكلفة مقارنة ببقية الفئات.