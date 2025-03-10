وزارة النفط توقع عقد تطوير حقول كركوك الأربعة مع شركة BP

2025-03-10 14:10:14 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وقعت وزارة النفط، اليوم الاثنين، متمثلة بشركتي نفط الشمال وغاز الشمال، عقد تطوير حقول كركوك بقبتيه آفانا و بابا ، وباي حسن ، وخباز ، وجمبور مع شركة BP البريطانية بالأحرف الأولى . واكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني السواد، حرص الوزارة على تعظيم موارد الدولة من النفط والغاز ، التي ستنعكس ايجابا على تعظيم الموارد المالية للموازنة الاتحادية . واضاف الوزير ان توقيع العقد لتطوير حقول شركة نفط الشمال يعد انجازا كبيرا، يحسب للوزارة وللشركة ، لاسيما بعد مدة من التوقف ، مشيرا ان عمليات التطوير والتأهيل ستضيف كميات للإنتاج الوطني ، فضلا عن استثمار الغاز وزيادة كميات الانتاج منه لدعم انتاج الطاقة الكهربائية، مشيدا بجميع الجهات التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز. وحضر توقيع العقد وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج ووكيل الوزارة لشؤون الغاز ووكيل الوزارة لشؤون التصفية ، والمدراء العامون لشركتي نفط البصرة ونفط الوسط ومدير عام دائرة المكامن وتطوير الحقول ومعاون مدير عام دائرة العقود والتراخيص البترولية. ويذكر ان العقد يشمل اعادة تأهيل وتطوير حقول كركوك الأربعة ، بالإضافة إلى اعادة تأهيل وتوسعة منشآت الغاز في شركة غاز الشمال . ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام