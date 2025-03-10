تعطيل الدوام الرسمي في العراق الاحد المقبل

2025-03-10 14:10:14 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل. وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان إنه تقرر تعطيل الدوام الرسمي، يوم الأحد، الموافق 16 آذار 2025، تزامناً مع ذكرى الجرائم التي ارتكبها النظام البعثي الصدامي بحق أبناء الشعب العراقي، والتي شملت مجازر حلبجة والأنفال والمقابر الجماعية والانتفاضة الشعبانية واغتيال العلماء واستهداف الأحزاب. وأضافت أن ذلك يأتي استناداً إلى أحكام المادة 1 أولاً ل من قانون العطلات الرسمية رقم 12 لسنة 2024. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام